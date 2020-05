Victoria's Secret: Raymond's Angels

Wer ist eigentlich diese Victoria, deren Unterwäsche so dermaßen beflügelt? Nur echte Schönheiten dürfen die heißen Kreationen von " Victoria's Secret" präsentieren. Silikon oder Skalpell sind tabu für die Models, die sich (nur) dort Engel nennen dürfen.

Zu den himmlischen Catwalk-Wesen zählen heuer Adriana Lima, Doutzen Kroes, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Chanel Iman und allen voran Miranda Kerr, Ehefrau von Hollywoodstar Orlando Bloom. Sie darf am 9. November in New York den Brillant-Bra um ihre schöne Büste schnallen, die dann 1,8 Millionen Euro wert ist. Für Shootingstar Rosie Hunington-Whiteley, Freundin von Action-Held Jason Statham, hat der Unterwäsche-Konzern heuer leider keine Flügel. Die 24-Jährige bastelt gerade an ihrer Filmkarriere und war schon in " Transformers 3" zu bewundern. "Ich muss an diesem Tag arbeiten", war ihr knappes Statement dazu, "außerdem mochte ich die großen Flügel überhaupt nicht, die Dinger sind so schwer." Newcomer-Models würden ihr letztes Salatblatt geben, um einmal im Leben als Engel über diesen Laufsteg schweben zu dürfen.