Primer, Camouflage und Concealer - für die Beauty-Bloggerin Megan Fachbegriffe, die sie wie selbstverständlich in ihren Youtube-Tutorials benutzt. In diesen zeigt das Mädchen, mit welchen Produkten sie sich schminkt und erklärt währenddessen jeden einzelnen Schritt. In ihrem aktuellsten Video hat sie den Spieß umgedreht und ihren Vater eingeladen, ihre Anleitung zu kommentieren.

Heraus kam eine Beauty-Anleitung der etwas anderen Art, die von Megans Vater auf humorvolle Weise untermalt wurde. Als seine Tochter zu Beginn seines Videos einen Primer der Marke e.l.f aufträgt, sagt dieser: "Er ist aus dem Schweiß von Elfen hergestellt worden." Der Concealer wird als "Pocahontas-Gel" bezeichnet und als Megan eine Lidschatten-Palette zur Hand nimmt, sagt der Vater: "Ich benutze den dritten Farbton und es ist der einzige, den ich wirklich verwende. Die Palette ist sehr teuer und ich benutze nur ein paar Farben. Aber sagt es nicht meinen Vater, denn irgendwie ist es Verschwendung."