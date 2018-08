Urlaubs-Outfits: Ziehen wir uns nur noch für Instagram an?

Mykonos, Santorin und nicht zu vergessen Ibiza - wer auf Instagram auf der Suche nach Reiseinspiration ist, wird auf den Accounts der vielen dort aktiven Modeblogger schnell fündig. Auch modisch gab es in den vergangenen Wochen viel zu sehen. Neben perfekt sitzenden Bikinis tragen Chiara Ferragni und Co. am Strand und am Pool die neuesten Kollektionen internationaler Modehäuser. Verwaschene Tuniken und verschwitzte Haare? Kann man auf der Fotosharing-Plattform lange suchen.

Bräunen? Geht nicht

Es fängt bereits mit der Bademode an. Ungefähr die Hälfte der von Influencern präsentierten Bikinis und Badeanzüge ist so geschnitten, dass man darin zwar schnell ein nettes Foto machen kann, entspanntes Bräunen jedoch ins Wasser fällt. Hier asymmetrische Schnitte, da Rüschen, dort kunstvolle Schnürungen - diese Bikinistreifen will danach niemand haben.