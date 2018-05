Urlaub: Diese Kleidungsstücke müssen in den Koffer

Dass man für einen Urlaub am Strand Bademode braucht, ist an sich nichts Neues. Jedoch sollten die Schnitte je nach Urlaubsziel beziehungsweise Aktivität angepasst werden. Wer gerne Beachvolleyball spielt oder surfen möchte, sollte gut sitzende Unter- und Oberteile mit Trägern dabei haben. Jene, die es sich einfach nur in der Strandliege gemütlich machen wollen, werden mit Bandeau-Modellen die wenigsten Bräunungsstreifen haben.