Und es ist alles nur geklaut

Schuhdesigner Christian Louboutins Markenzeichen ist die rote Sohle. Als Yves Saint Laurent die "Tribtoo-Pumps" (mit roter Sohle) auf den Markt brachte, klagte er und bekam in zweiter Instanz recht, da seine berühmte rote Sohle vom amerikanischen Patent- und Markenrecht geschützt ist. Besagte Sohle findet übrigens auch bei Männern Anklang. Demnächst eröffnet Louboutin seine erste Herren-Boutique in New York.