Ultimativer 24-Stunden-Last-Minute-Guide zum Fest

Die Geschenke sind alle besorgt, verpackt und liebevoll unter dem geschmückten Baum drapiert. Die Lieblingskekse gebacken und in Dosen verstaut, das Festtagsmenü ist akribisch durchgeplant. Weihnachten kann kommen, doch ein Blick in den Spiegel lässt Böses erahnen. Um alles haben Sie sich gekümmert und sich selbst dabei völlig vernachlässigt. Ihr Gesicht wirkt fahl und müde, ihr Haar ist glanz- und kraftlos und beim Waxen waren Sie auch schon eine Ewigkeit nicht mehr. Und zu allem Übel sind die Hüften bereits etwas voller – kein Wunder bei all den verführerischen Kalorien, die man in der Vorweihnachtszeit im Vorbeigehen futtert – Zeit für Sport hat man jetzt wirklich nicht. Das geplante Outfit muss im Schrank bleiben. Panik.

Keine Sorge, zum einen haben Sie etliche Zutaten daheim, mit denen man arbeiten kann und zum anderen haben die Geschäfte am 24. Dezember von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Das heißt, Sie können sich heute einen Verwöhntag gönnen und wohltuende Beauty-Behandlungen selbst machen. So sparen Sie Zeit (ein Friseurbesuch dauert ewig), Geld (Selbstgemachtes ist kostengünstiger als teure Tiegelchen) und Sie erteilen chemischen Zusatzstoffen eine Absage. Und wenn Sie tatsächlich zwei oder drei Kilo zugenommen haben oder noch gar keine Zeit hatten, um die Festtagsgarderobe zusammenzustellen – auch kein Drama.

Besorgen Sie sich am Montag noch ein schickes Outfit, man gönnt sich ja sonst nichts. TIPP: Da die Geschäfte morgen um 14 Uhr zusperren, empfiehlt es sich, strategisch vorzugehen. Beschränken Sie sich auf eine Einkaufsstraße oder ein Einkaufszentrum. Das spart Zeit und Sie finden alles in unmittelbarer Nähe. Außerdem gibt es Modeketten, in denen Sie sich von Kopf bis Fuß ausstatten können. Wie wäre es, wenn Sie das kleine Schwarze mit funkelnden Accessoires zum Strahlen bringen oder doch zum roten Cocktailkleid greifen und es mit viel Gold kombinieren?