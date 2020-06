Trachten-Kollektion mit Hollywood-Stars

Nun ja, recht viel. Zum einen gingen sie sogleich in den Keller, um Rosis neue Weißwein-Cuvée "Caroline" zu verkosten: "Die ist nach meiner Mutter benannt, der ich sogar eine Kapelle gebaut habe, um Danke zu sagen, dass es uns so gut geht."

Zum anderen dürfte ein Kollege von Arnie bald das gemütlich Alm-Gasthaus beehren. Nicolas Cage . Wie es dazu kam? Die singende Wirtin präsentiert bei der Almrauschparty am 3. August ihre erste Trachtenkollektion, mit viel Glück wird sichCage, der gerade an der Amalfi-Küste in Italien weilt, in ein " Kitzbühel"-Hemd (99,90) oder T-Shirt (89,90) hüllen. Rosi: "Die Stücke habe zwar ich entworfen, aber produziert werden sie von der deutschen Modefirma ,High Society". Und der Besitzer ist gut mit Nicolas Cage befreundet und hat gesagt, er nimmt ihn am 3. August mit. Man zittert halt bei solchen Stars immer und freut sich erst dann, wenn sie auch wirklich da sind."