Foundation soll vor allem eines: Den perfekten Teint zaubern, ohne unnatürlich zu wirken. Diese acht Produkte haben überzeugt.

Den perfekten Mix zwischen Deckkraft und Natürlichkeit gibt es bei der "Synchro Skin Glow Foundation" von Shiseido. Um 47 Euro

Je nachdem wieviel Deckkraft gewünscht ist, kann mit "Skin Foundation Cushion Compact SPF 35" von Bobbi Brown nochmals nachgelegt werden - ganz ohne unnatürlichen Effekt. Um ca. 49 Euro (ab April 2017)

Das ultimative Luxusprodukt ist die „Skin Caviar Concealer Foundation SPF 15“ von La Prairie. Die Foundation deckt stark, ist also nicht für Fans des "No Make-up"-Looks. Pickel und Rötungen verschwinden verlässlich. Um ca. 190 Euro

Keine herkömmliche Foundation: Die "Blend It Yourself Pigment Drops" von Clinique werden mit der Tagespflege vermischt. Ein Tropfen reicht bereits, um das fahle Gesicht frischer wirken zu lassen. Um ca. 34 Euro

„Foundation Plus Cover & Conceal“ von Gosh lässt selbst starke Rötungen verschwinden. Besser punktuell als großflächig anwenden. Um ca. 18,49

Das „Mattitude Anti Shine Makeup“ wird seinem Namen gerecht: Wer einen stark mattierten Teint möchte bzw. unter sehr öliger Haut leidet, sollte diese Variante ausprobieren. Nichts für sehr trockene Hauttypen! Um ca. 7,99 Euro

Reicht von der Deckkraft nicht für Aknegeplagte aus, verleiht jedoch unkomplizierter Haut ein tolles, natürliches Finish. Tipp: Unbedingt mit den Fingern auftragen! "Candleglow Soft Luminous Foundation" von Laura Mercier. Um ca. 48, 95