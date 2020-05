Thomas Sabo: Der Herr der Silberlinge

Österreich ist in seinem Herzen, über die Zunge rutscht ihm aber breitestes Bayrisch mit einem Hauch Fränkisch. Für einen Tag kehrte Thomas Sabo gestern in seine alte Heimat zurück, die er 1984 verließ. Der Silberschmuck-Fabrikant bat zur Welt-Premiere seines zweiten Parfums.



Seine gleichnamige "Silbermine" baute der Schmuck-Liebhaber in Lauf an der Pregnitz ( Bayern) auf. Mittlerweile blickt der "Herr der Silberlinge" auf ein Imperium von 2800 Handelsniederlassungen sowie 200 eigenen Geschäften (Sydney bis Las Vegas) zurück: "In Hongkong sind wir im Silbersegment Marktführer. Viele Shops mehr sind weltweit geplant."