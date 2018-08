Taschenuhr von "Titanic"-Opfer in den USA versteigert

Die Taschenuhr eines Mannes, der beim Untergang der "Titanic" 1912 ums Leben kam, ist in den USA versteigert worden. Das Stück sei für 57.500 Dollar (rund 49.000 Euro) von dem Sammler John Miottel gekauft worden, der schon mehrere Uhren von Schiffspassagieren der "Titanic" besitze, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas am Sonntag mit.