Bunt, bunt, bunt ist meine liebste Farbe

Es ist amtlich. Die ZAMG ( Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) bestätigte in dieser Woche, dass „dieser Winter einer der trübsten der letzten 130 Jahre war – mit ungewöhnlich wenigen Sonnenstunden“. Kaum verwunderlich also, das mittlerweile alle nach den ersten Frühjahrsboten lechzen. Und genau die halten gerade in den Läden Einzug: neue It-Bags, in kräftigen Farben verbreiten schon beim ersten Anblick beste Laune. Und die Farbpalette ist grandios: sonniges Gelb, Kobaltblau, prächtige Beerentöne bis zu frischen Zitrusnuancen oder zarten Pastelltönen. Top-Designer präsentieren ihre neuen Kreationen in starken Couleurs, unterschiedlichen Formen und vielfältiger Trageweise.