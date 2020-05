Startschuss zur Mailänder Modewoche

Was trägt die Frau im Frühjahr/Sommer 2012? Antworten auf diese Frage liefert seit Mittwoch die Mailänder Modewoche Milano Moda Donna. Bis 27. September werden hier die neuesten Kreationen der italienischen Topdesigner und Nobelmarken präsentiert. Nach der Auftaktshow von Simonetta Ravizza stehen in den kommenden Tagen mehr als 70 große Defilees und zahlreiche kleinere Präsentationen auf dem Programm.



Im Mittelpunkt des Interesses der aus der ganzen Welt angereisten Einkäufer und Medienvertreter stehen die großen Namen wie Prada, Versace oder Giorgio Armani. Daneben zeigen aber auch vielversprechende Talente wie etwa Gabriele Colangelo ihre aktuellen Entwürfe auf dem Laufsteg. Zu den wenigen ausländischen Teilnehmern der Modewoche zählt unter anderem das Münchner Label Aigner.



Doch nicht nur die Mode rückt in diesen Tagen in den Blickpunkt. Die von vielen Designern zu ihren Shows eingeladenen Stars und Sternchen aus Film, Musik oder Sport können sich einer ebenso großen Aufmerksamkeit gewiss sein. Cocktailempfänge, exklusive Abendessen und rauschende Partys geben ihnen Gelegenheit, sich ins Gespräch zu bringen.