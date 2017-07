Lindsey Vonn zeigt gerne, was sie hat. Normalerweise präsentiert sich die Skirennläuferin auf roten Teppichen in knappen Outfits, in denen sie am liebsten ihre durchtrainierten Beine zeigt. Bei der "Fashionable 50"-Party des Magazins Sports Illustrated versuchte sich die 32-Jährige an einem anderen Look. Statt zum Minikleid zu greifen, entschied sich die Amerikanerin für einen weißen Hosenanzug von Armani. Auf ihrem Instagram-Account postete sie einige Aufnahmen vom Abend.

Ein Beitrag geteilt von Lindsey Vonn (@lindseyvonn) am 19. Jul 2017 um 9:35 Uhr

Zum minimalistischen Zweiteiler kombinierte die Sportlerin weiße Pumps und eine Satin-Clutch. Ausgesucht hatte das Outfit ihr Stylist Jeff K. Kim, der unter anderem auch mit Ashley Graham und Molly Sims zusammenarbeitet.

Beim Event in Los Angeles bekam Vonn den "Confidence Award" verliehen. Laut Herausgeber würde die Blondine, ganz gleich was sie anhabe, immer Selbstbewusstsein ausstrahlen.

So kleidet sich der Sport-Star normalerweise:

Foto: pps.at Foto: pps.at

Foto: pps.at