Sonnenbrillen: Ein Profi im Interview

KURIER: Herr Marcolin, gibt es Dos und Don’ts beim Tragen von Sonnenbrillen?

Maurizio Marcolin: Laut Etikette trägt man Shades (Ausruck für Sonnenbrillen, Anm.) nur im Freien und nimmt sie bei Begrüßungen ab. Aber die Luxusbranche verleitet viele zu verrückten Ideen – die Modewelt folgt eigenen Regeln, da ist die XL-Sonnenbrille auch im Nachtclub schick.



Welche Trends erwarten uns in dieser Saison?

Die Cat-Eyes-Form ist großes Thema, der Flair der 1940er- und 50er-Jahre ist en vogue. Auch die XL-Fassungen aus den 80er-Jahren sind angesagt. Und für Mutige die bunten Shades.



Sie vertreiben viele Luxusmarken. Unterscheiden sich Trends in Asien und Europa?

Generell setzt man in Asien verstärkt auf Logos. Man zeigt, was man trägt, während in Europa die dekorativen Elemente schlichter ausfallen. Wenn aber ein Modell, etwa durch Magazine, zum It-Piece erklärt wird, verkauft es sich überall gut. Es wird dann für den asiatischen Raum leicht modifiziert, etwa an der Nasenpartie.