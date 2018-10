Schwulenfreundlich: Provokativer Start für GQ im Nahen Osten

Mit dem Cover-Star, der im Film nicht nur einen Musiker, sondern auch eine Ikone der Homosexuellen darstellt, will man ganz bewusst kulturelle Grenzen ausreizen. "Wir haben keine Intention das Ganze konservativ anzugehen und auf der sicheren Seite zu sein", sagte Chefredakteur Adam Baidawi im Gespräch mit dem Branchenmagazin Business of Fashion. "Wir wollen risikoreich sein und Grenzen sprengen." Zusätzlich wird in der ersten Ausgabe, die ab dem 4. Oktober erhältlich ist, eine Gastkolumne von Tan France zu lesen sein, der in der TV-Serie "Queer Eye" spielt.