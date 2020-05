6 Mythen rund ums Schwitzen

Die Hitze sorgt für den Schweiß und wir für die coolen Fakten rund um die körperliche Begleiterscheinung.

Mythos 1: Beim Schwitzen nimmt man ab

Stimmt nicht! Aussagen wie "Nur, wer beim Sport ordentlich schwitzt, verbrennt Fett" oder "Je mehr man schwitzt, desto mehr nimmt man ab", sind falsch. Schwitzen kühlt lediglich den Körper. Schweiß besteht zu beinahe 100 Prozent aus Wasser und Mineralien. Da mit ihm keine anderen Stoffe oder Fette ausgeschieden werden, erfolgt auch keine effektive Gewichtsabnahme. Wichtig: Wer viel schwitzt, muss viel trinken. Mit Mineralwasser kann der Verlust an Flüssigkeit, Mineralien und Elektrolyten wieder ausgeglichen werden.

Mythos 2: Angstschweiß kann man riechen

Stimmt! Das ergab eine Untersuchung der State University of New York. Dafür wurden 144 Freiwilligen kurz vor einem Fallschirmsprung Wattestücke unter die Achseln geklemmt. Daran mussten später Probanden riechen, die in einen Kernspintomografen untersucht wurden. Dabei zeigte sich ganz eindeutig, dass der Duft der Angst die Amygdala, das Furchtzentrum im Gehirn, aktivierte.

Mythos 3: Schweiß riecht unangenehm

Stimmt nicht! Beinahe überall in der Haut befinden sich Schweißdrüsen. Besonders viele davon an den Handinnenflächen, den Fußsohlen und auf der Stirn. Von ihnen wird eine salzhaltige Flüssigkeit abgesondert, die auf der Hautoberfläche verdunstet und damit für Abkühlung sorgt. Der Schweiß aus diesen sogenannten ekkrinen Schweißdrüsen riecht vollkommen neutral. Erst wenn er auf Bakterien, die sich in Haaren, Haut oder auf der Kleidung befinden, trifft, entsteht der typische Geruch. Die sogenannten apokrinen Drüsen hingegen, auch als Duftdrüsen bezeichnet, scheiden unter den Achseln und im Genitalbereich neben Wasser und Salzen ein eher fetthaltiges Sekret aus. In diesem sind körpereigene Duftstoffe, sogenannte Pheromone, enthalten, die unter anderem den typischen Geruch eines Menschen ausmachen.

Mythos 4: Es gibt Menschen, die niemals schwitzen

Stimmt nicht! Allerdings gibt es eine Krankheit, das sogenannte Ross-Syndrom. Diese führt dazu, dass die Patienten an manchen Körperstellen überhaupt nicht schwitzen können. Obwohl Schweißdrüsen vorhanden sind, wird nur vermindert oder gar kein Schweißsekret produziert. Oft geht die Erkrankung mit einer neurologischen Störung einher. Die Ursache ist unbekannt.

Mythos 5: Mit zunehmendem Alter schwitzt man weniger schnell

Stimmt! Weil auch die Schweißdrüsen einem Alterungsprozess unterliegen, müssen ältere Menschen besonders im Sommer aufpassen, dass sie nicht überhitzen, da die Körpertemperatur über das Schwitzen reguliert wird. Allerdings können die Schweißdrüsen trainiert werden. Durch gezielt herbeigeführtes, regelmäßiges Schwitzen wird die Produktion in den Drüsen forciert.

Mythos 6: Starkes Schwitzen kann eine Krankheit anzeigen

Stimmt teilweise! Schwitzen ist Veranlagungssache. Bei manchen Menschen sind die Schweißdrüsen aktiver als bei anderen. Dennoch: Unverhältnismäßiges Schwitzen deutet fast immer auf eine Störung im Organismus oder eine seelische Belastung hin. Mineralstoff-Störungen, Eiweißmangel, Schilddrüsen-Stoffwechselstörungen oder Erschöpfung sind nur einige der möglichen Ursachen. Auch ist es ein typisches Symptom in den Wechseljahren. Bestimmte Medikamente können ebenfalls der Auslöser sein. Ab wann Schwitzen als krankhaft gilt oder Krankheiten anzeigt, kann nicht verallgemeinert werden. In jedem Fall sollte übermäßiges Schwitzen von einem Arzt abgeklärt werden.