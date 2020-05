Schnupper-Stunden

Und so lief das Dufterlebnis: Alle bekamen einen Fragebogen, mit dessen Hilfe die Parfums nach vier unterschiedlichen Kriterien beurteilt werden konnten. Dass Geschmäcker verschieden sind, ist klar - wie sehr, erstaunte allerdings. Während sich der weibliche Teil der Truppe mit großem Engagement und Ernst an die Flakons machte, nahmen die Herren die Aufgabe mit einer Prise Ironie in Angriff.



Immerhin waren sie sich relativ einig - vor allem, wenn es darum ging, den Duft-Aufriss-Quotienten zu eruieren. Wichtigste Frage: "Geht damit was?" Ja, es gab einige Männerdüfte mit "Womanizer-Potenzial". Bei den Ladys herrschte wenig Übereinstimmung - die Duft-Noten changierten zwischen "Erinnert mich an einen Kuss" bis "Das hat was von kalter Dusche". Was riecht's, das hat's.



Und sonst? Gleich und gleich besprüht sich gern - Duftgeschmack und Styling des Flakons korrelieren mit der Altersklasse. Für jüngere Semester darf ein guter Duft süß, verspielt und die Optik der Flasche aufwendig sein. Fortgeschrittene setzen auf pudrige und verführerische Nuancen - man setzt auf edles und schlichtes Design.



Fazit der Tester: Was sich riecht, das neckt sich. Und ein Schüttelreim: Das Mädchen mit dem schicken Duft vermählt sich mit dem dicken Schuft.