Punk-Style

Erst im vergangenen Jahr löste die Verfilmung von Stieg Larssons Roman „ Verblendung“ einen Hype um einen alten Street-Style-Trend aus. Die Hauptdarstellerin Rooney Mara verkörperte Lisbeth Salander, eine Außenseiterin mit kurzen Haaren, Piercings, schwarzem Leder und derben Biker Boots. Prompt wurden daraufhin beliebte Stilikonen im düsteren Punk-Stil gesichtet. Sängerin Rihanna stapfte in flachen Boots in die feinsten Restaurants, Schauspielerin Diane Kruger bemühte den Look bei ihren Reisen, und Supermodel Cara Delevingne machte ihn zu ihrem ganz persönlichen Freizeit-Stil. Das ist den renommiertesten Designern nicht entgangen. Sie ließen sich inspirieren und interpretierten den Look auf unterschiedlichste Weise in ihren aktuellen Herbst-Winter-Kollektionen.