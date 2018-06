Pride Weekend: Lady Gaga trägt Hose von Austro-Designerin

Unter die zehntausenden Besucher der Gay Pride Parade in New York (mehr dazu hier) mischten sich am vergangenen Wochenende auch Promis. Unter ihnen Lady Gaga, die seit vielen Jahren für die Rechte von Homosexuellen kämpft. Dem Dresscode "Je bunter, desto besser" entsprechend schlüpfte die Sängerin für die Parade in ein ausgefallenes Outfit. Auf Instagram postete die 32-Jährige ein Foto ihres Looks.