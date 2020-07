Paris vs. New York: Welche ist die bessere Fashion Week?

Die Pariser Woche wird in Fashion-Kreisen oft als wichtigste bezeichnet, weil hier die traditionsreichen Labels – Chanel, Dior, Yves Saint Laurent oder Hermès – ihre Entwürfe zeigen. Die älteste Schau ist allerdings jene in New York – bereits 1945 fand hier das erste Defilee statt. Und zwar, um der konkurrierenden Pariser Mode die Stirn zu bieten.

Kerstin Weng, Modeexpertin der Plattform Stylight.at, kennt alle vier Fashion Weeks. "New York und Paris sind die wichtigsten Stationen – aber sie sind ziemlich unterschiedlich. In New York geht es sehr cool zu. Stars, Journalisten, Blogger und Models tragen lässige Outfits inklusive Sneakers und Hipster-Mützen." Die Star-Bloggerin Chiara Ferragni schnallte sich gar eine Ski-Brille um den Kopf. Mon dieu! Eine derart gewagte Kombi wäre in der Stadt der Liebe undenkbar. "In Paris regiert die Eleganz", weiß Weng. "Fast jeder in der Front Row trägt High Heels und Hut. Labels wie Chanel setzen den französischen Chic dann auch auf dem Laufsteg um."

Bei den Inszenierungen der neuesten Looks hat Paris die Nase vorne – zumindest in dieser Saison. Eine Show wie die von Chanel am Dienstag hat es in New York noch nie gegeben: Karl Lagerfeld machte aus dem Grand Palais ein Bistro und verfrachtete seinen Lieblingsbeau Baptiste Giabiconi hinter den Tresen. Das Publikum fand das formidable – sogar Anna Wintour soll ein leichtes Schmunzeln entwichen sein.