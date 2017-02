Auf dem roten Teppich der Oscars gab es auch heuer viel zu sehen:

Michelle Williams zeigte sich eher schlicht in Louis Vuitton.

Jessica Biel war in ihrem Kaufman Franco-Look eine der bestangezogensten Frauen des Abends.

Nicht wirklich gelungen: Charlize Theron in Dior.

Viola Davis strahlte in Armani Privé.

Scarlett Johansson begeisterte zwar mit ihrer Frisur, jedoch weniger mit dem Outfit von Alaia.

Alicia Vikander verlieh ihrem Kleid von Louis Vuitton mit einem Luxuscollier das i-Tüpfelchen.

Zeitlos schön: Nicole Kidman in Armani Privé.

Wollte ausgrechnet bei den Oscars einen neuen Haar-Look ausprobieren: Halle Berry in Versace.

Emma Stone holte sich ihren Preis als "Beste Hauptdarstellerin" in einer hinreißenden Kreation von Givenchy ab.

Süß, aber ein bisschen langweilig: Felicity Jones in Dior.

Emma Roberts ließ sich wie viele andere auch von Armani Privé ausstatten.

Darby Stanchfield in einer traumhaften Georges Chakra Couture-Kreation.

Hailee Steinfeld sah in ihrem Ralph & Russo-Kleid aus, wie aus einem Märchen entsprungen.

Karlie Kloss bewies in Stella McCartney, dass ein minimalistischer Look auf dem roten Teppich immer toll aussieht.

Sollte lieber die Finger von Gelb lassen: Leslie Mann in Zac Posen.

Toller Schnitt, coole Schuhe: Kirsten Dunst in Dior Haute Couture.

An ihr hätte sich so manche Promi-Dame modisch ein Beispiel nehmen sollen: Olivia Culpo in Marchesa.

Ginnifer Goodwins Zuhair Murad-Kleid war ein toller Kontrast zu den dunklen Haaren und dem blassen Teint.

Model Chrissy Teigen wie immer sexy in Zuhair Murad.

Dakota Johnson glich in ihrem Gucci-Look optisch der Oscar-Trophäe.

Sofia Carson in Monique Lhuillier

Ruth Negga suchte sich eine aufwendige Spitzen-Kreation bei Valentino aus.

Isabelle Huppert entschied sich für ein figurumspielendes Kleid von Armani Privé.