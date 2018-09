Neue Modelle: Die wichtigsten Jeanstrends im Herbst 2018

Gefärbte Jeans

Es muss nicht immer das klassische Jeansblau sein. Gefärbte Jeans sind nach einigen Jahren Abstinenz wieder zurück auf der Bildfläche. Wer sich langsam an den Trend heranwagen will, greift zu grünblauen Modellen (wie Kendall Jenner). Jene, die Lust auf mehr Farbe haben, können zwischen Hosen in Rosa, Rot bis zu blassem Blau wählen.