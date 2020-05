Die größte Boutique der Stadt

Wien wird zur Modestadt – zumindest für ein Wochenende. Von kommendem Freitag bis Sonntag präsentieren mehr als 100 Designer im Modepalast ihre Entwürfe. Der Clou: Mode, Schmuck und Accessoires können nicht nur bestaunt, sondern auch gleich gekauft werden. Das Künstlerhaus am Karlsplatz, wo der Modezirkus heuer bereits zum zweiten Mal stattfindet, wird somit für drei Tage zur größten Pop-up-Boutique der Stadt.

Eröffnet wird das Fashion-Spektakel am Freitag mit einer Show des Wiener Modeschöpfers JC Hoerl. Er durfte Conchita Wurst im vergangenen Jahr mehrere Red-Carpet-Looks auf den filigranen Leib schneidern – die glamourösen Abendkleider werden in der Ausstellung "Worn by Conchita" präsentiert und sollen zeigen, dass nationale Mode (Hoerl fertigt alle Entwürfe in Österreich an) auch international Beachtung findet.