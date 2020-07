Mischa Barton eröffnet La Hong Flagshipstore

„ Mischa Barton ist eine Fashion-Ikone, die Trends erkennt, setzt und lebt. Darüber hinaus ist sie eine bildhübsche junge Frau und ich kann mir jetzt schon verstellen, wie wunderschön sie in meiner Mode auf dem Red Carpet aussehen wird", so La Hong über die 26-Jährige, die an diesem Abend auch gleich in die Rolle eines Models schlüpfen und seine neuen Kreationen präsentieren wird. Der Flagshipstore im Wiener Stilwerk ist für den Schneider ein Neuanfang. Sein altes Atelier in der Kärntner Straße war am 23.Dezember 2011 einem Brand, ausgelöst durch einen Adventkranz, zum Opfer gefallen. Zerstört waren Räumlichkeiten und Kollektion.