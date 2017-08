Während es für unsereins vollkommen normal ist, ein geliebtes Kleid regelmäßig auszuführen, gilt für Promis meist: Ist es einmal in der Öffentlichkeit getragen worden, verschwindet es in den Untiefen des Kleiderschranks. Schließlich muss den Fotografen immer wieder etwas Neues geboten werden. Dass besagte Outfits nicht selten mehrere tausend Euro kosten, spielt für die meisten keine Rolle. Schade um die guten Stücke - dachte sich nun scheinbar Melania Trump.

Thank you to all of our East wing interns for their dedication! The future is bright with these hard workers! Ein Beitrag geteilt von First Lady Melania Trump (@flotus) am 31. Jul 2017 um 10:38 Uhr

Die First Lady postete am Montag auf ihrem Instagram-Account ein Foto mit Praktikanten des Weißen Hauses. Darauf trägt die 47-Jährige ein weißes Etuikleid mit goldfarbenen Knöpfen an den Seiten. Für das Ex-Model eher ungewöhnlich: In exakt diesem Look hat sie sich bereits in der Vergangenheit bei einem öffentlichen Termin gezeigt.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/SPENCER PLATT

Für die Kreation des US-Designers Michael Kors entschied sich Melania Trump bei einer Veranstaltung nach den Vorwahlen im Mai 2016. Damals wie heute verzichtete sie auf auffälligen Schmuck und kombinierte Pumps zum klassisch geschnittenen Kleid.