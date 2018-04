Meghan Markle: Auftritt im hinreißenden Cocktailkleid

Meghan Markle hat ein untrügliches Gespür für Mode. Das bewies sie am Donnerstag bereits zum zweiten Mal in dieser Woche, als sie gemeinsam mit Prinz Harry an einer Feier zu Ehren von Frauen in der Raumfahrt in London teilnahm. Für diesen Anlass schlüpfte die 36-Jährige in ein schwarzes Cocktailkleid mit ausgefallenem Ausschnitt.