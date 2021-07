Desi & Mirjam über ihre neuen Mode-Must-Haves

Und auch Promi-Gast Mirjam Weichselbraun mag es puristisch: "Schon alleine wegen meiner Kleinen (Tochter Maja, Anm.) muss es bequem und einfach sein. Privat gibt's nur Sneakers für mich. Ich habe einen kleinen Schuhschrank und auch keinen großen Kleiderkasten. Drei Paar Turnschuhe reichen mir. Der 'Nike International' ist derzeit mein Lieblingsschuh. Dazu gibt es enge Jeans und ein Shirt - fertig. Aber egal ist mir Mode nicht, ich schaue mir gerne neue Sachen an. Es darf nur nicht zu kompliziert sein."

Um einiges eleganter als in Jeans und Turnpatschen ist die Moderatorin Woche für Woche in "Dancing Stars" zu sehen. Bei ihren Abendroben für die TV-Show hat die Wahl-Londonerin mehr als ein Wörtchen mitzureden:

"Ich bin zu alt, um mich von jemand anderem anziehen zu lassen. Die Kleider werden immer von mir mit ausgesucht. Ich habe bei den Moderationen wirklich gemerkt, dass man anders auftritt, wenn man sich im Outfit wohlfühlt. In London gibt es einen Jenny-Packham-Store, in dem ich sehr viel für die Show finde. Auch die tollen Sachen von J.C. Hoerl trage ich gerne. Aber weil ich immer nur in Abendkleidern zu sehen bin, wollte ich für die Max-Mara-Eröffnung heute unbedingt eine Hose tragen. Ein Jumpsuit ist es jetzt geworden".