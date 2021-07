Markt der Modeblogger

Designer-Award Gewinner Mark Stephen Baigend (mark&julia) hat viel zu tun. Er packt gerade Hosen von Lagerfeld, Vintagekleider aus den 80er-Jahren und Sakkos in Bananenschachteln. Er ist einer der First User, der seinen Daumen am Trendpuls der Mode hat. Gemeinsam mit 19 anderen Modebloggern wird er am ersten Modeblogger-Flohmarkt im MQ am 21. Juli ab 11 Uhr seine Lieblingsstücke verkaufen. "Wir wollen, dass auch andere Menschen Freude an den schönen Sachen haben", sagt die Veranstalterin und Bloggerin Maria Ratzinger ( stylekingdom.com ). Sie wird eine handgestrickte Handtasche und eine original italienische Motorradjacke verkaufen.

Goodiebags voller Naturprodukte aus Brasilien verteilt die Bloggerin Sophie Burian (thelipstick.net) an die ersten 20 Besucher bei ihrem Stand. Sie verkauft zerkratzte Dosen mit wertvollen Inhalt: Body Butter, Duschgel und Körperlotion. Auch nützt sie die Gelegenheit ihren Schrank zu leeren.

Die Designerin Petra Kräutner ( pebelle.blogspot.co.at) färbt alles was ihr in die Hände kommt, von Strumpfhosen über Socken bis hin zu Leggins. Sie nützt den Flohmarkt für einen Lagerabverkauf, mit Rabatten bis zu 70 %. Schweren Herzens trennt sie sich auch von Vintage-Stücken aus ihrem Modearchiv: ein Gucci-Badeanzug aus den 60er-Jahren, ein Rock mit Adlermotiv von Jean Paul Gaultier aus den 90ern und eine Strickkrawatte von Yves St. Laurent.

INFO:

Modebloggerflohmarkt im MuseumsQuartier – Arena 21, Museumsplatz, 1060 Wien, von 11.00 bis 19.00 Uhr, freier Eintritt, stylekingdom.com