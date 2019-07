Lady Gaga trug die gefährlichsten Schuhe der Woche

Lady Gaga ist die Meisterin der Neuerfindung. Sie wurde 2008 mit verrückten Red-Carpet-Looks bei der Bewerbung ihrer ersten Single " Just Dance" weltberühmt und wechselte vergangenes Jahr mühelos zu elegantem Hollywood-Glamour, um ihren mittlerweile Oscar-prämierten Film "A Star Is Born" vorzustellen.

Nun stehen neue Projekte an - und mit ihnen ein neuer Look. In New York wurde die 33-Jährige diese Woche beim Verlassen ihres Hotels von Paparazzi abgelichtet. Gaga besinnt sich scheinbar auf die guten alten Zeiten zurück und hat ihr verrücktes Schuhwerk hervorgeholt.