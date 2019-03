Kündigungen: Calvin Klein stellt Laufstegkollektion ein

Bei Calvin Klein läuft es derzeit alles andere als rund. Wie eine Sprecherin gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP bestätigte, wird die Laufstegkollektion 205W39NYC eingestellt. "Ich kann bestätigen, dass die Marke Calvin Klein 205W39NYC nicht fortgesetzt wird", hieß es vonseiten Calvin Klein. Bei der New York Fashion Week im Februar hatte das Label bereits gefehlt.

Im Zuge dessen wurden 50 Mitarbeiter in New York und 50 Mitarbeiter in Mailand gekündigt. Die Firma wird das Mailänder Büro in naher Zukunft komplett dicht machen. Auch der Flagship-Store, der 1995 eröffnet und später für die Präsentation der 205W39NYC-Kollektion umgestaltet wurde, soll bald geschlossen werden.

Suche nach Chefdesigner läuft

Dieser Entscheidung waren monatelange Spekulationen vorangegangen. Vergangenen Dezember verließ Chefdesigner Raf Simons überraschend das Unternehmen. Der Grund: Man habe unterschiedliche Meinungen bezüglich der Markenausrichtung gehabt. Als Freigeist, der er ist, wollte sich Simons nicht in seiner kreativen Arbeit einschränken lassen.