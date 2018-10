Italiens "Schuhkönigin" Wanda Ferragamo 96-jährig gestorben

Italien trauert um seine "Schuhkönigin" Wanda Ferragamo. Die Unternehmerin hatte mit ihrem Ehemann Salvatore Ferragamo (1898-1960) in Florenz den gleichnamigen Schuhkonzern gegründet. Bis vor wenigen Wochen war sie als Ehrenpräsidentin des Luxusunternehmens im Einsatz. Sie starb am Freitag in Fiesole bei Florenz, wie ihre Familie mitteilte.

Die als Wanda Miletti geborene Süditalienerin hatte als 18-Jährige Salvatore Ferragamogeheiratet, der zu einem der weltweit renommiertesten Schuhproduzenten aufrücken sollte. Zu seinen Kunden zählten Hollywood-Stars und Könige. Der Firmengründer arbeitete unter anderem für Greta Garbo, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn und Sophia Loren. Nach Jahren in den USA gründete das Ehepaar Ferragamo seine Schuhproduktion in Florenz.