ISA TRENDS: Starkes Design für die Olympischen Spiele

Die olympische Fackel wurde vom Designteam BarberOsgerby entworfen, sie soll von der Form her an ein Staffelholz erinnern. Der dreieckige Grundriss steht für die bei Olympia sehr wichtige Zahl 3, schließlich gibt es drei Medaillenränge, zudem finden die Spiele heuer zum dritten Mal in London statt.

Auch die Zahl 8 spielt hier eine Rolle: Die Fackel ist 800 mm hoch, wiegt 800 Gramm, die Fackelhülle selbst weist 8.000 kreisrund perforierte Löcher auf, die die insgesamt 8.000 Fackelträger symbolisieren sollen. Na, wieder einiges dazugelernt…