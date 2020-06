ISA TRENDS: "Material Girl" jetzt auch in Österreich erhältlich!

Jagger-Tochter Georgia May modelt, Madonna-Tochter Lola designt (vermutlich gemeinsam mit der Frau Mama), Otto Versand vertreibt die Kultmarke exklusiv in Österreich. Die Preisgestaltung ist sehr zielgruppenfreundlich, die Fotos mit Georgia May bringen den rotzigfrechen “Material Girl”-Spirit wirklich gut rüber.

Was man auf den Sujets leider nicht sieht: Ms. Jaggers äußerst kreativ bemalte Fingernägel.