ISA TRENDS: Daphne Guinness versteigert Modesammlung

Die irisch-britische Bier-Erbin zählt zu den großen Mode-Exzentrikerinnen unserer Tage. Nächste Woche dürften wir, so wir wollten und das nötige Kleingeld hätten, ein bissl in ihre Fußstapfen treten. Im wahrsten Sinn des Wortes. Am 27. Juni werden nämlich bei Christie’s in London einige ihrer Schwindel erregendsten Highheels versteigert.

Darunter diese Schuh-”Skulpturen” von Alexander McQueen, die Guinness wie die 2007 verstorbene Isabella Blow von dessen Anfangstagen an als publicityträchtige Muse förderte: