Instagram: Lena Gercke zeigt sich künftig lieber unretuschiert

Wer einen Blick auf den Instagram-Account von Lena Gercke wirft, wird mit viel Perfektion konfrontiert: Perfekte Figur, perfekte Haare, perfekte Zähne und perfekte Outfits. Dass nicht immer alles so ist, wie es scheint, weiß das deutsche Model. Seit sie 2015 die erste Staffel von "Germany's Next Topmodel" gewann, arbeitet die heute 30-Jährige erfolgreich im Mode-Business, wo Photoshop an der Tagesordnung steht, um schöne Frauen noch makelloser aussehen zu lassen.