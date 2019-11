Hype um Schmuck: Alle wollen etwas ganz Bestimmtes von Tiffany

Marketing-Genie

Weiterer Erfolgsfaktor: Charles Lewis Tiffany wusste als einer der ersten in seiner Branche um die Macht des Marketings. In einem Interview mit The New York Sun sagte der clevere Geschäftsmann 1906, dass es in seinem Lager nur ein Produkt gebe, das er für kein Geld der Welt verkaufen würde: Die berühmte türkisblaue Box. Bis heute gilt die eiserne Regel, dass Verpackungen im Tiffany Blue, angeblich von der Farbe von Rotkehlcheneiern inspiriert, nur die Filiale verlassen dürfen, wenn sich darin ein Schmuckstück befindet. Die Kassen klingelten in den vergangenen 182 Jahren stets auch dank der ausgefallenen Schaufensterdekorationen.