"Höhle der Löwen": Warum diese Kosmetikerin leer ausging

Brigitte Steinmeyer ist seit 28 Jahren in der Kosmetikbranche tätig. Bei "Höhle der Löwen" stellte sie diese Woche eine neue Version des Permanent-Make-up vor. "Es sah immer so künstlich aus. Die Augenbrauen wirkten wie aufgestempelt", sagt die Beauty-Expertin über ihre früheren Arbeiten vor der Erfindung ihres eigenen Geräts. Die Technik habe ihr nicht das ermöglicht, was sie sich vorgestellt hatte. Ihre Lösung: Ein Diamant Blader bestehend aus einem Titan-Handstück und einem echten Diamanten, der sich auf der Spitze befindet. "Mit diesem Diamanten kann man wunderschöne natürliche Augenbrauen kreieren". Sie möchte das Produkt weltweit berühmt machen.

Saubere Wunde, keine Schmerzen

Warum muss es ein Diamant sein, wollen die Löwen wissen. "Ein Diamant ist minimal-invasiv. Der öffnet die Haut ganz sauber", erklärt die Expertin. Der Wundrand müsse ganz glatt sein, damit es nach dem Abheilen auch wie ein Härchen aussieht. An einem Model zeigt sie im Studio, wie ihre Technik funktioniert. Ein großer Unterschied zum klassischen Permanent-Make-up: Normalerweise ist die Prozedur schmerzhaft, beim Diamant-Blading spüren die Kunden kaum etwas. "Sie schlafen dabei ein", sagt Steinmeyer. Und nach der Behandlung sind kaum Rötungen zu sehen.