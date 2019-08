H&M: Ein Besuch im brandneuen XL-Store auf der Mahü

In Zeiten von sinkenden Umsätzen muss sich auch ein Modegigant wie H&M etwas einfallen lassen. Und das hat man. Im neuen Store auf der Mariahilfer Straße 47 erinnert nichts mehr an das alte Shop-Konzept.

H&M hat sich schick gemacht

Dort, wo die US-Billigkette Forever 21 scheiterte, will nun der schwedische Moderiese auf über 3000 Quadratmetern die Kassen zum Klingeln bringen. Was beim Betreten der riesigen Filiale, die auf vier Stockwerke aufgeteilt ist, sofort auffällt: Alles wirkt hochwertig. Ein heller Boden in Holzoptik, Messing-Detail an den Stiegen, Samt-Möbel und schwere Vorhänge vor den geräumigen Umkleidekabinen - alles ist instagramable, also hübsch genug, um in sozialen Medien gepostet zu werden.