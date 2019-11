Herzogin Kates neue Schuhe sind ideal fürs Büro

Büro-Outfits im herkömmlichen Sinn braucht eine Herzogin freilich nicht. Wenn es um angemessene Looks für berufliche Termine geht, ist Kate jedoch ein Vollprofi. Aktuellstes Beispiel: Gemeinsam mit Prinz William nahm die 37-Jährige diese Woche an einem Charity-Event zugunsten der Organisation Shout teil, die sich für Menschen in Krisen einsetzt.

Für diesen Anlass wählte die Herzogin von Cambridge eine ihrer Lieblings-Kombinationen für Anlässe, die nicht nach einem Abendkleid verlangen. Zur weinroten Stoffhose wählte die dreifache Mutter einen schwarz-weiß karierten Blazer und darunter ein schlichtes T-Shirt. Der ideale Office-Look - auch in Sachen Schuhauswahl.