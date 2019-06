Herzogin Kate zeigt sich im recycelten Kleid

Den weißen Entwurf hatte die dreifache Mutter bereits 2016 ausgeführt. Damals nahm sie an der Gala für den Art Fund Museum of the Year teil. Auch die Glitzer-Pumps sah man nicht das erste Mal an Kate. Vergangenen Februar führte sie die Luxusschuhe zu den BAFTA Awards aus.

In ihrer Rede am Mittwochabend sprache die Ehefrau von Prinz Williams über den Effekt von Traumata in der Kindheit auf Abhängigkeiten. Die Ursachen für Drogen- und Alkoholkonsum könne man in vielen Fällen in der Kindheit finden. "Traurigerweise bekommen viele, die unter einer Abhängigkeit leiden, nicht früh genug die Hilfe, die sie benötigen" , sagte Kate. Ihr liege das Projekt sehr am Herzen.

Kates Modestil im Wandel der Zeit