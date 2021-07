Männer, zieht euch warm an

Versace zollte indes einem anderen Helden Tribut: Die futuristische Kollektion inklusive Weltall-inspirierten Hosen und Jacken sowie die Einspielung des Hits "Ground Control to Major Tom" ließen den kürzlich verstorbenen David Bowie für einen Moment wieder aufleben. Auch in der Herbstmode von Gucci ist der Geist der Pop- und Modeikone spürbar: Das Label engagierte Transgender-Model Hari Nef und setzt damit den unaufhaltsamen Trend zu verschwimmenden Geschlechtergrenzen fort. Tragbare Kreationen zeigten etwa Burberry (Parkas, Trenchcoats) und Fendi. Das italienische Modehaus präsentierte kuschelige Morgenmäntel – falls der Jäger am Abend auf seinem Bärenfell entspannen will.