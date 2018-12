Glitzer vs. Pyjama: In diesen Looks feierten die Stars Weihnachten

So leger ging es bei den britischen Royals wohl an keinem der Weihnachtsfeiertage zu. Für Prinz William und Prinz Harry, sowie Herzogin Kate und Herzogin Meghan, stand mit der Weihnachtsmesse am 25. Dezember einer der letzten offiziellen Termine auf dem Programm. Während sich Kate für einen Burgundy-Mantel mit passenden Hut entschied, versteckte Meghan ihren Babybauch unter einem schwarzen Outfit.