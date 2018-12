Promi-Looks: Drei Beauty-Ideen für Weihnachten und Silvester

Was gekocht wird, steht (schon lange) fest. Vielleicht liegt auch schon das passende Kleid für die Feierlichkeiten bereit. Herrscht in puncto Make-up und Haaren noch Unentschlossenheit, kann als Inspirationsquelle so mancher Star-Look dienen. Ein Blick auf die Instagram-Accounts der berühmtesten Visagisten und Haar-Stylisten liefert zahlreiche Ideen für Weihnachten und Silvester.

Das perfekte Rot von Margot Robbie

Die Schauspielerin hat in den vergangenen Woche ihren neuen Film "Mary, Queen of Scots" beworben. Für die Premiere entschied sich Haarstylist Bryce Scarlett für glamouröse Retro-Wellen, Visagistin Pati Dubroff wählte für die Lippen klassisches Rot. Ihr Trick: "Ich würde niemals nur eine Farbe oder eine Textur verwenden, wenn ich die Lippen mache", sagte Dubroff in einem Interview mit Glamour. Für die Mitte der Lippen wähle sie immer hellere Farben, auf den Seiten kommen dunklere Nuancen zum Einsatz. "Niemand würde es bemerken, aber es kreiert die Illusion einer volleren Lippe."