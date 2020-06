Gepflegte Tipps – Von Mann zu Mann

Einschmieren, was geht: Vor allem die Füße nach dem Waldlauf. Der Albtraum jeder Fußpflegerin ist rissige Hornhaut. Auch Handcreme benutzen noch zu wenige. Als kleiner Motivationsschub, ein Tipp: Frauen achten bei einem Mann zuerst auf die Hände, sagen sie.

Obacht beim Kauf: Nicht jedes Pflegeprodukt, auf dem das Wort Mann draufsteht, ist für jeden Mann geeignet. Auch Männer haben verschiedene Hauttypen.

Feilen statt schneiden: Die böse Nagelschere, vor der wir uns schon als Buben gefürchtet haben, hat ausgedient. Auch dem Männer­fingernagel tut die Feile wohler. Dazu ein Tipp: Den Zwicker nur nach der Sauna verwenden, wenn der Nagel weich ist.

Richtig rasieren: Nach dem Sport oder nach einem Dampfbad, wenn die Hautporen so richtig geöffnet sind, geht der Bart ab wie nix, sogar ohne Schaum.

Muttermale: Keine Panik, aber bei nachhaltiger Veränderung der Haut ist das Aufsuchen eines Hautarzts anzuraten. Sicher ist sicher.

Gesichtswäsche: Die Haut ist in der Nacht aktiv, in der Früh liegt daher ein Film aus Talg über dem Gesicht. Daher sollte Mann eine auf seinen Hauttyp abgestimmte Seife verwenden und danach eine Tages-Creme auftragen. Die Prozedur am Abend wiederholen.

Maß halten: Wer glaubt, Frauen finden Männer mit gezupften Augenbrauen, haarloser Brust und lackierten Fingernägeln erotisch anziehend, kann falsch liegen. Der gepflegte Mann ist das Ideal der Kosmetikerin, nicht der verweiblichte.