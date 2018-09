Fettleibigkeit ist "Ausrede": Shitstorm wegen Print-Pullover

Innerhalb kürzester Zeit mehrten sich auf Twitter Negativ-Reaktionen zum gerade erst lancierten Pullover. "Also Revolve denkt anscheinend, dass es ok ist, dieses Sweatshirt, welches übrigens nur bis Größe XL erhältlich ist, einem dünnen Model anzuziehen? In Anbetracht dessen, dass Revolve nicht mit diversen Influencern zusammenarbeitet, ist das eine Form von Entscheidung", schrieb eine Frau auf ihrem Account. Eine andere regte sich darüber auf, dass die dicken Buchstaben aus großer Entfernung noch gut zu lesen sind, die Anmerkung, dass es sich um eine Aussage gegenüber Paloma Elsesser handelt, jedoch nur sehr klein sei. Dies würde einer Glorifikation gleichen.

Der Wunsch vieler: Solange sich das Unternehmen weigert, auch mit kurvigeren Influencern zusammenzuarbeiten und auch Mode in größeren Konfektionsgrößen anzubieten, soll es nicht versuchen, sich an der Body-Positivity-Bewegung zu bereichern. Mittlerweile hat sich LPA in einem Statement gegenüber Fashionista entschuldigt und hat die Kollektion bei Revolve aus dem Sortiment nehmen lassen.