Rot-weiß-roter Dresscode

TIPP: Zu einem Kleid in Rot und Weiß wirken Accessoires (Schuhe und Tasche) entweder in Rot oder in Weiß am schönsten. Fällt Ihre Wahl auf die Signalfarbe Rot, wirken die Accessoires im selben Ton am stimmigsten. Nicht umsonst besagt ein Sprichwort: „Ton in Ton ist vollendete Perfektion.“ Wenn Ihre Ballrobe gänzlich in Weiß erstrahlt, dürfen auch High Heels und Tasche in diesem Farbton gehalten werden. Einige Mode-Experten sind zwar der Meinung, dieses Recht wäre nur einer Braut vorbehalten – lässt man aber die Bilder des stilvollen Red Carpet der Filmfestspiele von Cannes 2013 Revue passieren, sieht man sogar Topmodels wie Doutzen Kroes in weißer Robe samt weißen Sandaletten. Und die muss es ja wissen.