Fête Imperiale: Motto-Farben & "Rossknödel"

Der nächste Sommer kommt bestimmt (kleine Kostprobe angeblich am Wochenende) – und mit ihm das erste große Sommerfest der Saison. Elisabeth Gürtler tut also gut daran, vorzusorgen. Denn je früher wir Frauen die Farben der Nacht kennen, desto besser können wir uns in puncto Dresscode auf eine herrliche Ballnacht einstellen. Montagabend präsentierte die Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule gemeinsam mit ihren Ball-Unterstützerinnen – Patronessen genannt – die ersten Neuigkeiten zur dritten Fête Imperiale am 29. Juni ­(Ticketinfo: www.srs.at) . „Ich habe heuer Gelb und Violett ausgewählt. Ich persönlich greife selten zu dieser Farbkombination, finde sie aber sehr spannend und vor allem bedeutungsvoll“. Die Erklärung folgte alsbald von ihrem „Balldesigner“, Event-Genie Andi Lackner: „Gelb ist die Sonne, Violett-Töne regen die Fantasie an, sie inspirieren uns dazu, ungewöhnliche Ideen auch einmal in die Tat umzusetzen.“ Den Beweis dafür tritt der Perfectprops-Agentur-Chef am 29. Juni an.