Fête Imperiale: Details zum Sommerball

Mortadella und Annelies sind die wahren Stars am 29. Juni (www.feteimperiale.at) . Probleme mit dem Dresscode – der ja heuer Gelb und Violett ist – haben die beiden Eselstuten nicht, sie kommen ganz in Lipizzaner-Weiß. Oder wie es Tier-Experte Helmut Pechlaner bei der gestrigen Pressekonferenz korrekt formulierte: "Cremello, weil die ungarisch-österreichischen Barock-Esel, die einst Luxus-Kuscheltiere an Adels-Höfen waren, einen leichten Gelbstich haben."

Die "Eselinnen" sollen eine Kutsche voller Eleven ziehen. Das Staatsopernballett, heuer in der Choreografie von Lukas Gaudernak , ist ein Höhepunkt der Eröffnung – Belcanto-Primadonna Lucia Aliberti der nächste. Ball-Organisatorin Elisabeth Gürtler : "Weil ja die Olympischen Spiele unser diesjähriges Motto sind, wollten wir eine klassische, griechische Sängerin. Ein wenig erinnert sie an die große Maria Callas."