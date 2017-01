Während Nicole Kidman mit ihrem schulterfeien Kleid nicht ganz überzeugen konnte, landet Busenfreundin Reese Witherspoon in den Best Dressed Listen. Top und Flop am Red Carpet der Golden Globes.

Flops: Heidi Klum

Sarah Jessica Parker

Emily Ratajkowski

Sophie Turner

Drew Barrymore

Top am Red Carpet: Die schwangere Natalie Portman

Kristen Wiig

Emma Stone

Sofia Vergara

Reese Witherspoon