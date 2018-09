Fashion Week: Supermodel läuft mit Babybauch auf dem Laufsteg

In den vergangenen Saisonen sah man dank der Body-Positivity-Bewegung immer mehr unterschiedliche Models auf dem Laufsteg. Nicht nur mehr kurvige Frauen sind bei Fashion Shows zu sehen, die steigende Inklusivität zeigt sich auch an der zunehmenden Auswahl von körperlich oder geistig behinderten Menschen (mehr dazu hier). Seit vergangener Woche läuft in New York die Fashion Week. Dort sind zwar nach wie vor vornehmlich sehr große und sehr dünne Models zu sehen, dennoch hat sich nun auch Brandon Maxwell dazu entschieden, aus der Reihe zu tanzen.

"Viele Emotionen"

Seine neue Kollektion für die Frühjahr/Sommer-Saison 2018 schickte der Modemacher Supermodel Lily Aldridge über den Laufsteg. An sich nicht Ungewöhnliches, wäre die 32-Jährige derzeit nicht im fünften Monat schwanger. Die bald zweifache Mutter (Aldridge hat mit Ehemann Caleb Followill bereits eine sechsjährige Tochter) präsentierte ein körperbetontes rotes Kleid, in dem ihr Bauch deutlich zu sehen war.